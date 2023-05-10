Китай 10 мая запустит космический грузовик «Тяньчжоу-6»

Китай в среду отправит на орбиту грузовой космический корабль "Тяньчжоу-6" с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

По его информации, запуск будет осуществлен в 21:22 по местному времени (16:22 мск). Космический аппарат находится на стартовой площадке в ожидании полета к китайской орбитальной станции.

Согласно распространенному ранее заявлению Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), ракета-носитель CZ-7 ("Чанчжэн-7"), при помощи которой будет произведен запуск, готова к полету на орбиту. По данным CASC, состояние оборудования на космодроме в норме.

"Тяньчжоу-6" с объемом грузового отсека 22,5 кв. м достигает 10,6 м в длину. Корабль весит 13,5 тонны и может доставить на орбиту 7,4 тонны полезного груза - топливо, оборудование, пищевые продукты и личные принадлежности космонавтов.