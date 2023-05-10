Virgin Galactic планирует совершить новый космический полет

Компания Virgin Galactic, занимающаяся космическим туризмом и недавно столкнувшаяся с крупными убытками, вновь планирует совершить свой первый космический полет почти за 2 года в конце мая, однако до этого ей предстоит решить проблему роста расходов на исследования и разработки, пишет CNBC.

При этом убыток Virgin Galactic в первом квартале увеличился: чистый убыток составил $159,4 млн, или 57 центов на акцию, по сравнению с убытком в размере $93,1 млн, или 36 центов на акцию, годом ранее. Скорректированный убыток EBITDA составил $140 млн по сравнению с убытком $77 млн за тот же период год назад.

На конец квартала у Virgin Galactic имелись денежные активы и ценные бумаги на $874 млн по сравнению с $980 млн в конце четвертого квартала прошлого года.

Компания указала на увеличение расходов на исследования и разработки, однако подтвердила, что неуклонно продвигается в разработке космических кораблей класса Delta, и в частности, готовится к запуску своего космического корабля VSS Unity впервые после полета Брэнсона в июле 2021 года. В следующем своем полете, который должен состояться в конце мая, сотрудники отправятся в миссию для испытания работы корабля.

Отметим, что Virgin Galactic была вынуждена приостановить запуски космических кораблей на длительный период для ремонта.