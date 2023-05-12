Находки марсохода доказали наличие воды вблизи экватора Марса

Китайский аппарат Чжужун предоставил доказательства того, что в низких широтах Марса есть вода. Для этого исследователи проанализировали состав песчаных дюн близ экватора. Открытие приблизило ученых к пониманию того, как устроен климат Марса. Детали опубликованы в журнале Science Advances.

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Несмотря на многолетние исследования, гидроклиматические условия Марса мало изучены. Когда-то давно планета изобиловала водой, однако с тех пор климат претерпел существенные изменения. На сегодняшний день низкое давление и содержание водяного пара препятствуют образованию жидкой воды. Из-за этого популярно мнение, что вода на Марсе может существовать только в твердой или газообразной формах. Однако открытия ученых говорят об обратном. Вычисления показывают, что на планете есть условия для образования жидкой воды, а аппарат Phoenix обнаружил капли соленой воды на высоких широтах. Теперь ученые выяснили, что жидкая вода есть и вблизи экватора.

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Для этого они изучили песчаные дюны на низких широтах планеты: светлые и темные. Исследователи применили данные с марсохода Чжужун, приземлившегося 15 мая 2021 года на 26° северной широты и 110° восточной долготы (на Земле аналогичная северная широта проходит через Мексику, пустыню Сахара, Саудовскую Аравию и северную Индию). Исследование окружающей среды ученые проводили с помощью камеры навигации и рельефа, мультиспектральной камеры и детектора состава поверхности Марса. Возраст всех изученных дюн колеблется в пределах от 1,4 до 0,4 миллиона лет. Снимки показывают, что на светлых дюнах присутствует корка и заметны трещины. На темных дюнах есть агломерированные (то есть присоединенные друг к другу) частицы, а трещины видны редко. В песках обоих типов дюн ученые нашли гидратированные сульфаты, кремнезем, минералы оксида трехвалентного железа и, возможно, хлориды.

Толщина корки на поверхности светлых дюн составляет 1,25 1,7 см. Ее образование можно объяснить тем, что пространство между песчинками заполняется цементирующими материалами и склеивается. Найденные гидратированные вещества 一 наиболее вероятные материалы для «цементирования». Однако для подобного процесса требуется наличие воды. Это и подтолкнуло ученых к мысли о том, что на низких широтах Марса есть вода. Теперь они предполагают, что водяной пар конденсировался в виде инея или снега на поверхности дюн. Затем осадки таяли и в образовывали соленую воду. Впоследствии соленая вода испарялась, и соли выпадали в виде зерен, частицы агломерировались и образовывали корку.