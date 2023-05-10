$76.82-1.7984.91-2.09

Роскосмос анонсировал следующий выход в открытый космос 12 мая

Следующий выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, который также является спецкором ТАСС на Международной космической станции, намечен на 12 мая. Об этом в среду сообщили в Роскосмосе.

Роскосмос назвал дату следующего выхода в открытый космос
© NASA/Роскосмос

"С 6 по 9 мая по программе полета российского сегмента станции выполнены: <…> подготовка к выходу в открытый космос (ВКД-58) по российской программе, который планируется 12 мая", - говорится в сообщении госкорпорации.

Это будет третий выход российских космонавтов в открытый космос в 2023 году.

Предыдущая ВКД прошла в ночь на 4 мая. Космонавты Прокопьев и Петелин вышли за пределы станции в 23:01 мск в среду и провели в открытом космосе 7 часов 10 минут. В ходе внекорабельной деятельности на многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" была перенесена шлюзовая камера, предназначенная для работы с целевыми нагрузками. Перенос осуществлялся с помощью манипулятора ERA, которым с борта станции управлял космонавт Андрей Федяев. Прокопьев и Петелин, находившиеся снаружи станции, предварительно подготовили шлюзовую камеру к переносу, а затем проверили состояние радиатора-теплообменника, установленного на МЛМ 19 апреля в рамках ВКД.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий