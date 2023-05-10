Сбер получил 6 наград технологической премии Tech Awards

Сервисы и проекты Сбера получили 6 наград премии в области современных технологий Tech Awards-2023, сообщает пресс-служба банка.

Tech Awards присуждается техническим директорам, главным инженерам, разработчикам инновационных технологий, а также организациям за успешную разработку и внедрение современных технологий.

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Гран-при в номинации «Инновационная компания года» получил проект Сбера «Отраслевые решения». Банк первым на российском финансовом рынке запустил ряд отраслевых решений для бизнеса, которые встроены в интернет-банк для предпринимателей СберБизнес и работают по принципу «единого окна».

В номинации «Технологическая трансформация года» Гран-при премии завоевала «Облачная цифровая платформа Сбера». Это полностью отечественная разработка, которая обеспечивает технологическую независимость Сбера. Сервис объединяет более 70 продуктов, компонентов и инструментов.

Гран-при в номинации «Платформа года» получила HR-платформа Сбера «Пульс», созданная на основе искусственного интеллекта. 12 модулей сервиса полностью автоматизируют работу с персоналом: от повседневных задач и личного развития сотрудников до принятия кадровых и управленческих решений.

Проект «Кредитный потенциал для бизнеса» получил гран-при в номинации «Прорывная технология года». Сбер разработал этот уникальный сервис специально для малого и микро-бизнеса. С его помощью любой предприниматель, даже не являющийся клиентом банка, может за несколько минут узнать свой максимальный персональный лимит и другие условия беззалогового и залогового кредитования на разные бизнес-цели.

Образовательный проект Сбера «Школа 21» заработал гран-при в номинации «Лучшая программа подготовки кадров в области технологий». «Школа 21» бесплатно готовит специалистов мирового уровня в области информационных технологий по уникальной образовательной методологии.