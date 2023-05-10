$76.82-1.7984.91-2.09

Маск анонсировал появление новых функций в Twitter

В Twitter в ближайшее время появятся функции видео- и аудиозвонков. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил владелец социальной сети, бизнесмен Илон Маск.

Маск анонсировал появление в Twitter видеозвонков
© globallookpress.com

По словам предпринимателя, для звонков не потребуется сообщать номер — они будут проходить через учетную запись Twitter. Кроме того, Маск анонсировал появление сквозного шифрования личных сообщений — релиз должен состояться завтра. Вместе с тем он не уточнил, будет ли шифрование распространяться на звонки.

Напомним, что еще в ноябре издание Verge со ссылкой на источники заявляло, что Twitter будет шифровать личные сообщения и добавит зашифрованные видео- и аудиозвонки между аккаунтами. По информации издания, Маск собирается сделать шифрование и повышенную безопасность одним из главных приоритетов социальной сети.

Ранее стало известно, что соцсеть Twitter отказалась от маркировки медиа-аккаунтов как «СМИ, связанных с государством». Их убрали, в частности, с аккаунтов некоторых российских СМИ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий