Маск анонсировал появление в Twitter видеозвонков

В Twitter в ближайшее время появятся функции видео- и аудиозвонков. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил владелец социальной сети, бизнесмен Илон Маск.

По словам предпринимателя, для звонков не потребуется сообщать номер — они будут проходить через учетную запись Twitter. Кроме того, Маск анонсировал появление сквозного шифрования личных сообщений — релиз должен состояться завтра. Вместе с тем он не уточнил, будет ли шифрование распространяться на звонки.

Напомним, что еще в ноябре издание Verge со ссылкой на источники заявляло, что Twitter будет шифровать личные сообщения и добавит зашифрованные видео- и аудиозвонки между аккаунтами. По информации издания, Маск собирается сделать шифрование и повышенную безопасность одним из главных приоритетов социальной сети.