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СМИ: во Вьетнаме введут обязательную идентификацию пользователей соцсетей

Обязательная идентификация пользователей социальных сетей будет введена во Вьетнаме. Об этом сообщила в среду газета Dan Tri со ссылкой на заместителя министра информации и коммуникаций республики Нгуен Тхань Лама.

Вьетнам введет обязательную идентификацию пользователей соцсетей
© Unsplash

Выступая на слушаниях в комитете по юридическим вопросам Национального собрания (парламента), замминистра информировал, что до конца текущего года будут установлены новые правила, регулирующие использование онлайн-информации, в соответствии с которыми все пользователи социальных сетей, в том числе иностранных, таких как Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), YouTube и TikTok, будут обязаны идентифицировать себя. Аккаунты частных лиц или организаций, которые не сделают этого, будут заблокированы, отметил замглавы министерства. Такие меры, по его словам, направлены "на предотвращение нарушений вьетнамских законов и мошенничества с использованием социальных сетей".

Ранее на этой неделе министерство информации и коммуникаций сообщило о начале с 15 мая проверки вьетнамского сегмента сервиса TikTok на предмет размещения запрещенного контента. Как пояснили в ведомстве, TikTok не отреагировал должным образом на вынесенное ему ранее предупреждение о необходимости принять эффективные меры по контролю за размещаемыми пользователями фейковыми новостями, вредоносным контентом и материалами политического характера, связанным с правящей Компартией и правительством страны.

Вьетнам занимает шестое место в мире по числу пользователей TikTok. В настоящее время порядка 49,9 млн из 100 млн жителей Вьетнама имеют аккаунты в TikTok.

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