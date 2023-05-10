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Новый род бабочек назвали в честь Саурона

Ученые из Музея естественной истории Лондона описали ранее неизвестный род бабочек. Его назвали в честь Саурона – персонажа саги «Властелин колец» Дж.Р.Р. Толкина.

Новый род бабочек назвали в честь Саурона
© The Trustees of the Natural History Museum

Ученые пояснили, что насекомые обладают ярко-оранжевыми крыльями с черными кольцами. Их рисунок напоминает око Саурона, описанное в книгах и фильмах.

На данный момент известны два представителя этой группы: Saurona triangula и Saurona aurigera. Энтомологи полагают, что на самом деле видов гораздо больше, но они еще не открыты.

«Присвоение бабочкам необычного названия помогает привлечь внимание к этой недооцененной группе», – отметила автор исследования доктор Бланка Уэртас.

Оба вида Saurona обитают в юго-западных тропических лесах Амазонки. Род Saurona является частью более крупной группы бабочек под названием Euptychiina. Исследование, посвященное насекомым, продлилось около 10 лет. За это время авторы проанализировали более 400 видов бабочек, сообщает Systematic Entomology.

Ранее сообщалось, что новый вид лягушек из Эквадорских Анд назвали в честь Толкина. Ему присвоили имя Hyloscirtus tolkieni.

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