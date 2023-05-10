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Российский геофизик назвал самые частые предвестники сильного землетрясения

Среди 600 признаков скорого сильного землетрясения российский геофизик Дмитрий Завьялов выделил три самых частых — сейсмическое затишье, череду частых слабых толчков и изменения состава подземных вод.

Российский геофизик назвал самые частые предвестники землетрясения
© EPA/ТАСС

Среди самых частых предвестников землетрясений можно выделить сейсмическое затишье, ряд слабых толчков и изменение химического состава подземных вод, заявил «Газете.Ru» заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН Дмитрий Завьялов.

Перед сильным землетрясением, поведал ученый, наблюдается сейсмическое затишье — либо толчки исчезают совсем, либо в определенном диапазоне магнитуд. Также предсказать землетрясение можно, если за небольшое время в районе появляется «рой» слабых землетрясений, эпицентры которых расположены близко друг к другу. Третий предвестник – изменение химического состава подземных вод, рассказал сейсмолог. Выяснить это можно, пробурив в районе предполагаемого землетрясения скважины.

Иногда перед сильным толчком закономерным образом изменяются наклоны земной поверхности, отметил специалист. Также предвестники землетрясений можно обнаружить и в атмосфере — в частности, ими могут быть необычные свечения. Всего насчитывается около 600 предвестников землетрясений, рассказал Завьялов. Но ни один из них не дает стопроцентную гарантию, что за ним последует сильное землетрясение, подчеркнул ученый.

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