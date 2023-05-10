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Спрогнозировано пятикратное сокращение парка SSJ-100 к 2030 году

В корпорации «Иркут» и ОДК пришли к выводу, что к концу 2030 года в эксплуатации может остаться лишь 28 «Суперджетов» из более чем 150. Сокращение произойдет, если не будет освоен ремонт горячей части установленных на самолете импортных двигателей, сообщает «Коммерсант».

Спрогнозировано пятикратное сокращение парка SSJ-100 к 2030 году
© РИА Новости

Отмечается, что производители обратились к авиакомпаниям с просьбой оценить число SSJ, которым требуется замена двигателей на ожидаемые отечественные ПД-8.

Будущее отечественной авиации: самолеты SSJ 100 собирают из российских комплектующих

Некоторые собеседники издания считают, что SSJ, которые активно летали с весны прошлого года, массово «встанут» примерно через 12 месяцев.

В настоящее время, как уточняется, большая часть SSJ — 46 штук — принадлежит Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило, что в связи с оптимизацией финансирования программы субсидирования региональных перевозок Росавиация авиакомпании и регионы РФ ведут работу по корректировке маршрутной сети для сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально значимых направлениях.

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