Спрогнозировано пятикратное сокращение парка SSJ-100 к 2030 году

В корпорации «Иркут» и ОДК пришли к выводу, что к концу 2030 года в эксплуатации может остаться лишь 28 «Суперджетов» из более чем 150. Сокращение произойдет, если не будет освоен ремонт горячей части установленных на самолете импортных двигателей, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что производители обратились к авиакомпаниям с просьбой оценить число SSJ, которым требуется замена двигателей на ожидаемые отечественные ПД-8.

Некоторые собеседники издания считают, что SSJ, которые активно летали с весны прошлого года, массово «встанут» примерно через 12 месяцев.

В настоящее время, как уточняется, большая часть SSJ — 46 штук — принадлежит Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).