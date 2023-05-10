Спрогнозировано пятикратное сокращение парка SSJ-100 к 2030 году
В корпорации «Иркут» и ОДК пришли к выводу, что к концу 2030 года в эксплуатации может остаться лишь 28 «Суперджетов» из более чем 150. Сокращение произойдет, если не будет освоен ремонт горячей части установленных на самолете импортных двигателей, сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что производители обратились к авиакомпаниям с просьбой оценить число SSJ, которым требуется замена двигателей на ожидаемые отечественные ПД-8.
Некоторые собеседники издания считают, что SSJ, которые активно летали с весны прошлого года, массово «встанут» примерно через 12 месяцев.
В настоящее время, как уточняется, большая часть SSJ — 46 штук — принадлежит Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).
Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило, что в связи с оптимизацией финансирования программы субсидирования региональных перевозок Росавиация авиакомпании и регионы РФ ведут работу по корректировке маршрутной сети для сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально значимых направлениях.