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Губернатор Старовойт опубликовал фотографии упавшего на Курск дрона

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале опубликовал фотографии упавшего на Курск дрона. "Рано утром силами ПВО сбит вражеский беспилотник под Курском. Обломки упали в деревне Толмачево. Никто не пострадал, но есть повреждения газовой трубы и фасада дома. На месте работают оперативные службы", - пишет Старовойт. С 19 октября 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Данные меры безопасности подразумевают усиленную охрану на объектах энергетической безопасности и общественного порядка в населенных пунктах. Ранее в Курской области был сбит беспилотник, о чем сообщил Telegram-канал Baza. Еще один беспилотник взорвался и в селе Ольховатка Белгородской области, сообщают авторы канала. В результате взрыва были повреждены два дома, библиотека, почта и автомобиль.

Губернатор Старовойт опубликовал фотографии упавшего на Курск дрона
© Газета.Ru
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