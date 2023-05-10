Ноутбуки в России к лету подешевеют на 15%

Ноутбуки в России могут подешеветь на 15% и больше к лету 2023 года. Это связано с переизбытком техники на рынке. Об этом сообщает газета «Известия».

«Стоимость в рознице уменьшится на 15% и более — причем падение ожидает наиболее дорогие, топовые модели. <…> В большей части розничных сетей стоимость пока держится на прежнем уровне — снижение, скорее всего, произойдет уже в июне», — приводят «Известия» слова ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина. Его мнение разделяет также гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Снижение цен связано с перенасыщением рынка. В материале уточняется, что после пандемии производство электроники выросло, однако спрос на компьютеры снизился в развитых странах. Склады с техникой будут заполнены до середины года или до конца осени, отмечается в публикации.