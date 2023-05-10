На спутник Сатурна отправят змееподобных роботов-исследователей

Американская корпорация NASA планирует направить на один из 82 спутников Сатурна – Энцелад – змееподобных роботов Exobiology Extant Life Surveyors (EELS). Они будут скользить по поверхности, пересекать и исследовать ранее недоступные места и автономно собирать данные.

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EELS смогут выбирать безопасный курс через самые разнообразные ландшафты на Земле, Луне и других поверхностях, включая холмы, песок и лед, скалы, недоступные для марсоходов кратеры, подземные лавовые трубы и полости внутри ледников.

Длина робота составляет порядка 4,8 метра, а вес – около 100 килограммов. Аппарат оснащен технологией, позволяющей охватывать пространство вокруг в формате 3D и отправлять видео операторам в реальном времени. На теле «змеи» будет установлена научная аппаратура, которая позволит фиксировать подземное давление, электрическую проводимость, температуру и другие показатели. В NASA отметили, что аппарат предназначен для исследования структуры местности, оценки обитаемости и поиска признаков жизни.

В настоящий момент EELS проходит испытания. Дата его запуска на Энцелад пока неизвестна. Ожидается, что сроки будут согласованы к концу 2024 года. Чтобы доставить робота на спутник Сатурна, потребуется около 12 лет, пишет Daily Star.