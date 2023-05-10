$76.82-1.7984.91-2.09

На спутник Сатурна отправят змееподобных роботов-исследователей

Американская корпорация NASA планирует направить на один из 82 спутников Сатурна – Энцелад – змееподобных роботов Exobiology Extant Life Surveyors (EELS). Они будут скользить по поверхности, пересекать и исследовать ранее недоступные места и автономно собирать данные.

На спутник Сатурна отправят змееподобных роботов-исследователей
© NASA

EELS смогут выбирать безопасный курс через самые разнообразные ландшафты на Земле, Луне и других поверхностях, включая холмы, песок и лед, скалы, недоступные для марсоходов кратеры, подземные лавовые трубы и полости внутри ледников.

Длина робота составляет порядка 4,8 метра, а вес – около 100 килограммов. Аппарат оснащен технологией, позволяющей охватывать пространство вокруг в формате 3D и отправлять видео операторам в реальном времени. На теле «змеи» будет установлена научная аппаратура, которая позволит фиксировать подземное давление, электрическую проводимость, температуру и другие показатели. В NASA отметили, что аппарат предназначен для исследования структуры местности, оценки обитаемости и поиска признаков жизни.

В настоящий момент EELS проходит испытания. Дата его запуска на Энцелад пока неизвестна. Ожидается, что сроки будут согласованы к концу 2024 года. Чтобы доставить робота на спутник Сатурна, потребуется около 12 лет, пишет Daily Star.

Ранее в этом году ученые заявили, что на спутнике Сатурна есть следы гидротермальных источников. Зимой астрономы идентифицировали 12 ранее неизвестных спутников Юпитера, теперь их общее количество достигло 92.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий