ЕС захотел ужесточить правила кибербезопасности для компаний из США

Новые правила обяжут эти компании, не входящие в ЕС, устанавливать партнерские отношения с фирмами, расположенными в ЕС, чтобы получить сертификат кибербезопасности ЕС для работы с конфиденциальными данными. Предлагаемые правила направлены на то, чтобы не допустить контроля над политикой безопасности контента со стороны компаний, не входящих в ЕС.