Илон Маск заявил, что мессенджеру WhatsApp нельзя доверять
Американский предприниматель Илон Маск считает, что мессенджеру WhatsApp нельзя доверять (принадлежит компании Meta - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ). Об этом бизнесмен написал в принадлежащей ему сети Twitter (заблокирована в РФ).
"WhatsApp нельзя доверять", - ответил Маск на сообщение пользователя о том, что мессенджер несколько раз использовал микрофон, пока он спал.
Позднее Маск добавил, что лучше "не доверять ничему". Предприниматель предположил, что основатели WhatsApp ушли из компании Meta из-за модификаций мессенджера. Это произошло во время передачи прав Марку Цукербергу.