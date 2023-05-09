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Илон Маск заявил, что мессенджеру WhatsApp нельзя доверять

Американский предприниматель Илон Маск считает, что мессенджеру WhatsApp нельзя доверять (принадлежит компании Meta - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ). Об этом бизнесмен написал в принадлежащей ему сети Twitter (заблокирована в РФ).

Маск заявил, что мессенджеру WhatsApp нельзя доверять
© Российская Газета

"WhatsApp нельзя доверять", - ответил Маск на сообщение пользователя о том, что мессенджер несколько раз использовал микрофон, пока он спал.

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Позднее Маск добавил, что лучше "не доверять ничему". Предприниматель предположил, что основатели WhatsApp ушли из компании Meta из-за модификаций мессенджера. Это произошло во время передачи прав Марку Цукербергу.

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