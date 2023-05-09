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Китайца обвинили в распространении слухов о катастрофе с помощью ChatGPT

В Китае полиция задержала мужчину, который якобы использовал ChatGPT с искусственным интеллектом для создания и распространения слухов. Об обвинении сообщает CNN.

Китайца обвинили в распространении слухов о катастрофе с помощью ChatGPT
© Lenta.ru

Уточняется, что с помощью запрещенного в стране чат-бота подозреваемый по фамилии Хун создал фейковую новость о крушении поезда и распространил ее в сети с целью получения прибыли. Заметка о катастрофе собрала около 15 тысяч просмотров, однако вскоре мужчина попался полиции. 5 мая его допросили в городе Дунгуань на юге провинции Гуандун.

«Его действия привели к конфликтам и спровоцировали непонимание в обществе», — заявили в полиции.

Этот инцидент стал первым в стране уголовным делом, связанным с использованием искусственного интеллекта.

Ранее директор по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Пентагона Крейг Мартелл признался в смертельном страхе перед системами генеративного ИИ. Он назвал чат-бот ChatGPT «идеальным инструментом для распространения дезинформации».

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