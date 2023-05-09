В России разработали тактильные очки для слепых

«Наше решение — технологичное и стильное устройство, представляющие собой очки-ободок с встроенными датчиками расстояния и тактильным откликом. На расстоянии до двух метров устройство позволяет ощутить препятствия вокруг пользователя, при этом ранжируя их по расстоянию — чем ближе препятствия, тем сильнее вибрация», — сообщают ученые.

По словам разработчиков, такие очки могут работать как дополнение к трости, поскольку она не позволяет замечать препятствия выше колена. Инженеры считают, что их очки дешевле аналогичных устройств, а также более удобны в обращении и легки в освоении. Разработка уже прошла первые испытания с участием реальных слепых людей и доказала свою эффективность.