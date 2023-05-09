$76.82-1.7984.91-2.09

В России разработали тактильные очки для слепых

Российские ученые создали очки для помощи в навигации незрячим людям. Об этом сообщает ТАСС.

В России разработали тактильные очки для слепых
© Газета.Ru

Авторство разработки принадлежит специалистам Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП). Очки передают носителю тактильные сигналы об обстановке вокруг и помогают не натыкаться на препятствия.

«Наше решение — технологичное и стильное устройство, представляющие собой очки-ободок с встроенными датчиками расстояния и тактильным откликом. На расстоянии до двух метров устройство позволяет ощутить препятствия вокруг пользователя, при этом ранжируя их по расстоянию — чем ближе препятствия, тем сильнее вибрация», — сообщают ученые.

По словам разработчиков, такие очки могут работать как дополнение к трости, поскольку она не позволяет замечать препятствия выше колена. Инженеры считают, что их очки дешевле аналогичных устройств, а также более удобны в обращении и легки в освоении. Разработка уже прошла первые испытания с участием реальных слепых людей и доказала свою эффективность.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий