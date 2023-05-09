Новые умные часы Apple Watch получат процессор уровня iPhone 13 Pro Max

Уже в сентябре Apple представит новое поколение своих умных часов — Apple Watch Series 9.

При этом, что интересно, в его основу ляжет усовершенствованный процессор на базе чипа A15. Именно он, в своё время, использовался в линейке iPhone 13, в том числе и в iPhone 13 Pro Max.

К слову, текущая модель Apple Watch Series 8, как и Series 7, использует чип, практически идентичный Apple S6 — его компания применяла ещё в Series 6.

И хоть сами купертиновцы называют SoC для Apple Watch Series 8 гордым именем S8, на деле это двухлетний чип без улучшений производительности.

По словам популярного аналитика и инсайдера Марка Гурмана, процессор для Series 9 будет «новым чипом», а не переименованным решением от предыдущего поколения.