$76.82-1.7984.91-2.09

Новые умные часы Apple Watch получат процессор уровня iPhone 13 Pro Max

Уже в сентябре Apple представит новое поколение своих умных часов — Apple Watch Series 9.

Новые умные часы Apple Watch получат процессор уровня iPhone 13 Pro Max
© Ferra.ru

При этом, что интересно, в его основу ляжет усовершенствованный процессор на базе чипа A15. Именно он, в своё время, использовался в линейке iPhone 13, в том числе и в iPhone 13 Pro Max.

К слову, текущая модель Apple Watch Series 8, как и Series 7, использует чип, практически идентичный Apple S6 — его компания применяла ещё в Series 6.

И хоть сами купертиновцы называют SoC для Apple Watch Series 8 гордым именем S8, на деле это двухлетний чип без улучшений производительности.

По словам популярного аналитика и инсайдера Марка Гурмана, процессор для Series 9 будет «новым чипом», а не переименованным решением от предыдущего поколения.

Напомним, что вместе с новыми смарт-часами, Apple также представит свежее поколение iPhone — iPhone 15. Это будет первая линейка смартфонов компании, в моделях которой будет использоваться разъём USB-C.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий