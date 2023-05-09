Исследование морских звезд позволило понять, как у животных образуются сосуды и сердце

Ученые выяснили, как проходит образование трубчатых структур в организме морских звезд. Об этом сообщает Лаборатория морской биологии.

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Один из самых важных эмбриональных процессов, происходящий практически в каждом живом организме — это формирование полых трубчатых структур различных видов. Эти трубки могут образовывать кровеносные сосуды или пищеварительный тракт, а за счет ветвления и дифференцирования — сложные органы, включая сердце, почки и молочные железы. При нарушении этого процесса возникают тяжелые дисфункции внутренних органов и аномалии их строения.

Маргерита Перилло и ее коллеги решили исследовать, как трубки образуются у морских звезд Patiria miniata. Эти существа находятся рядом с основанием эволюционного древа всех хордовых, что позволяет изучить разом все разнообразие этих процессов у всех позвоночных. Авторы совместили метод исследования генома CRISPR с изучением видеороликов, посвященных развитию личинок морских звезд. В результате удалось выяснить, как этот организм генерирует трубки, отходящие от его кишечника. Работа определяет основной набор генетических инструментов, с помощью которых развиваются трубчатые органы хордовых. Так, удалось выяснить, что у морских звезд пролиферация клеток и их миграция при образовании трубок происходит одновременно, как и у хордовых, в отличие от, например, мух, где эти два процесса происходят последовательно. Это доказывает, что морских звезды являются хорошим модельным организмом для исследования позвоночных.