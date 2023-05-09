Fairphone разрабатывает наушники с высокой ремонтопригодностью

Компания Fairphone разрабатывает полноразмерные беспроводные наушники Fairbuds XL, которые будут отличаться от аналогов высокой ремонтопригодностью. Об этом сообщает издание The Verge, ссылаясь на утекшие изображения новинки.

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Fairbuds XL представляют собой классические полноразмерные наушники. Они сделаны из переработанного пластика и, скорее всего, будут иметь конструкцию, способствующую легкой разборке и замене внутренних компонентов.

Из утекших материалов также известно, что Fairbuds XL получат разъем USB-C, светодиодный индикатор, а также кнопку, похожую на Digital Crown в Apple AirPods Max. Еще модель будет поддерживать систему активного шумоподавления.

Когда Fairphone представит наушники, не сообщается. Однако, по данным инсайдеров, новинка будет стоит около $275 (примерно 21,2 тыс. руб. по курсу на 9 мая 2023 года).