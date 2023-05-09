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Fairphone разрабатывает наушники с высокой ремонтопригодностью Fairbuds XL

Компания Fairphone разрабатывает полноразмерные беспроводные наушники Fairbuds XL, которые будут отличаться от аналогов высокой ремонтопригодностью. Об этом сообщает издание The Verge, ссылаясь на утекшие изображения новинки.

Fairphone разрабатывает наушники с высокой ремонтопригодностью
© Газета.Ru

Fairbuds XL представляют собой классические полноразмерные наушники. Они сделаны из переработанного пластика и, скорее всего, будут иметь конструкцию, способствующую легкой разборке и замене внутренних компонентов.

Из утекших материалов также известно, что Fairbuds XL получат разъем USB-C, светодиодный индикатор, а также кнопку, похожую на Digital Crown в Apple AirPods Max. Еще модель будет поддерживать систему активного шумоподавления.

Когда Fairphone представит наушники, не сообщается. Однако, по данным инсайдеров, новинка будет стоит около $275 (примерно 21,2 тыс. руб. по курсу на 9 мая 2023 года).

Fairphone – это нидерландская компания, которая с 2013 года проектирует и выпускает смартфоны и аксессуары для них с высокой ремонтопригодностью. Компания Fairphone долгие годы поддерживает свои устройства запасными деталями, делая вклад в снижение объемов электронного мусора в мире.

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