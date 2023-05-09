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Российский ИИ обучили отпугивать от аэропортов птиц

В Томске создали систему машинного зрения, способную по данным видеонаблюдения отличать птиц в аэропорту и отпугивать их с помощью акустики.

Российский ИИ обучили отпугивать от аэропортов птиц
© Ferra.ru

Учёные из Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН разработали комплекс, позволяющий с помощью акустики отпугивать птиц в аэропорту Томска.

Столкновение самолетов с птицами — одна из самых актуальных для авиации. Они случаются происходят на протяжении всего года с различной частотой — чаще с мая по сентябрь, реже зимой.

Использующая искусственный интеллект система машинного зрения обучали на специально сформированной базе изображений птиц. Нейросеть автоматически обрабатывает данные видеонаблюдения и принимает необходимые для отпугивания того или иного вида действия.

Исследователи планируют на практике испытать свою установку в аэропорту Томска. В сообщении пресс-службы администрации Томской области подчеркивается интерес и других аэропортов.

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