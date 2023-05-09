Twitter начнет удалять аккаунты неактивных пользователей

Twitter удалит учетные записи пользователей, которые не заходили на свою страницу несколько лет, сообщил владелец социальной сети Илон Маск на своей странице в соцсети. В связи с этим он предупредил, что активные владельцы социальной сети могут заметить снижение количества своих подписчиков.

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Удаленные учетные записи будут архивироваться, однако Илон Маск не сообщил, как именно пользователи смогут получить доступ к своим удаленным аккаунтам. При этом в пользовательском соглашении Twitter есть пункт, что аккаунт может быть удален уже после 30 дней бездействия.