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Российские космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы. Видео опубликовано в госкорпорации «Роскосмос».

Российские космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы
© Роскосмос

Космонавты напомнили о необходимости хранить память об участниках Великой Отечественной войны.

«Давайте сохранять и преумножать память об участниках того страшного времени, рассказывая об их героизме сквозь поколения!», — говорится в сообщении.

Ко Дню Победы в Европейском союзе прошли памятные мероприятия. Так, на парижском кладбище Пер-Лашез состоялось традиционное возложение венков к памятнику русским участникам французского Сопротивления. В софийском квартале «Дружба» (Болгария) прошла акция «Сад памяти», приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

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