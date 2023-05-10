В КНР провели успешную операцию по соединению компьютера с мозгом приматов

Ученые Нанькайского университета в городе Тяньцзинь на севере Китая осуществили успешную интервенционную операцию по соединению электронно-вычислительной машины с мозгом нечеловеческих приматов.
Полученный мозгокомпьютерный интерфейс помог ученым зафиксировать ритмы центрального отдела нервной системы, позволяющие контролировать механическую руку.
Руководитель исследовательской группы Дуань Фэн отметил большое значение проведенного эксперимента для развития науки о мозге. По его словам, интервенционная операция, в отличие от традиционных инвазивных и атравматичных методов «позволила сбалансировать стабильность распознавания и безопасность», сообщило агентство Xinhua.
Ранее ученые из Центра исследований сознания Мичиганского университета (США) обнаружили у умирающих больных активность мозга, которая может объяснить предсмертные видения.