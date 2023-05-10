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Китайские ученые провели успешную операцию по соединению компьютера с мозгом приматов

Ученые Нанькайского университета в городе Тяньцзинь на севере Китая осуществили успешную интервенционную операцию по соединению электронно-вычислительной машины с мозгом нечеловеческих приматов.

В КНР провели успешную операцию по соединению компьютера с мозгом приматов
© Мир 24

Полученный мозгокомпьютерный интерфейс помог ученым зафиксировать ритмы центрального отдела нервной системы, позволяющие контролировать механическую руку.

Руководитель исследовательской группы Дуань Фэн отметил большое значение проведенного эксперимента для развития науки о мозге. По его словам, интервенционная операция, в отличие от традиционных инвазивных и атравматичных методов «позволила сбалансировать стабильность распознавания и безопасность», сообщило агентство Xinhua.

Ранее ученые из Центра исследований сознания Мичиганского университета (США) обнаружили у умирающих больных активность мозга, которая может объяснить предсмертные видения.

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