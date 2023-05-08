$76.82-1.7984.91-2.09

iPhone 15 Pro Max получит самые тонкие рамки в истории линейки

Apple готовится к выпуску iPhone 15 и iPhone 15 Plus с множеством нововведений, чтобы поднять продажи стандартных моделей.

iPhone 15 Pro Max получит самые тонкие рамки в истории линейки
© Ferra.ru

В то время как стандартные модели получат новый дизайн, Apple хочет, чтобы iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max также выделялись среди прочих устройств. Согласно утечкам, компания планирует внести эксклюзивные изменения, доступные только для моделей Pro.

Ранее в Сети уже всплывала информация о том, что iPhone 15 Pro получат твердотельные клавиши и кнопку Action, которая заменит переключатель беззвучного режима.

Однако чуть позже появилась информация о том, что корпорация перенесла эти нововведения на следующий год. В этом же году iPhone 15 Pro Max, как говорят, получит более узкие рамки, что придаст устройству свежий вид.

Новинка также, по слухам, будет немного толще, что может означать наличие более ёмкого аккумулятора и более плоского модуля камеры. Размер дисплея, вероятно, также увеличится за счёт уменьшения рамок, если Apple не планирует уменьшить размер корпуса устройства.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий