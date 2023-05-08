iPhone 15 Pro Max получит самые тонкие рамки в истории линейки

Apple готовится к выпуску iPhone 15 и iPhone 15 Plus с множеством нововведений, чтобы поднять продажи стандартных моделей.

В то время как стандартные модели получат новый дизайн, Apple хочет, чтобы iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max также выделялись среди прочих устройств. Согласно утечкам, компания планирует внести эксклюзивные изменения, доступные только для моделей Pro.

Ранее в Сети уже всплывала информация о том, что iPhone 15 Pro получат твердотельные клавиши и кнопку Action, которая заменит переключатель беззвучного режима.

Однако чуть позже появилась информация о том, что корпорация перенесла эти нововведения на следующий год. В этом же году iPhone 15 Pro Max, как говорят, получит более узкие рамки, что придаст устройству свежий вид.