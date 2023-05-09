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Флагман Xiaomi 13 получил улучшающее работу камеры обновление

Китайская компания Xiaomi выпустила обновление оболочки MIUI для смартфона Xiaomi 13, которое улучшает работу камеры нового устройства. Об этом сообщает издание ITHome.

Флагман Xiaomi 13 получил улучшающее работу камеры обновление
© Газета.Ru

Прошивка носит обозначение MIUI 14.0.27.0. При загрузке оно занимает на смартфонах 194 МБ. На данный момент версия 14.0.27.0 распространяется только в Китае, однако позже она станет доступна и в остальном мире.

Из описания MIUI 14.0.27.0 следует, что обновление улучшает работу камеры. В частности, прошивка добавляет два новых фильтра: Leica Bleach Brown и Leica Monochrome Blue. Также заявлены «оптимизация схемы управления» камерой и «улучшение визуального эффекта».

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Xiaomi 13 – это базовая модель новейшей серии флагманских смартфонов, представленных в конце 2022 года. Смартфон оборудован, 6,4-дюймовым экраном, топовым процессором Snapdragon 8 Gen 2, а также системой камер из трех модулей с разрешением 50 МП, 12 МП и 10 МП.

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