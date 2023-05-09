Флагман Xiaomi 13 получил улучшающее работу камеры обновление

Китайская компания Xiaomi выпустила обновление оболочки MIUI для смартфона Xiaomi 13, которое улучшает работу камеры нового устройства. Об этом сообщает издание ITHome.

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Прошивка носит обозначение MIUI 14.0.27.0. При загрузке оно занимает на смартфонах 194 МБ. На данный момент версия 14.0.27.0 распространяется только в Китае, однако позже она станет доступна и в остальном мире.

Из описания MIUI 14.0.27.0 следует, что обновление улучшает работу камеры. В частности, прошивка добавляет два новых фильтра: Leica Bleach Brown и Leica Monochrome Blue. Также заявлены «оптимизация схемы управления» камерой и «улучшение визуального эффекта».