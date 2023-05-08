СМИ: британских министров уведомили о реальности угрозы ухода WhatsApp из страны

«Эти сервисы, в том числе WhatsApp, просто уйдут из страны. Это не просто угроза в пику кому-либо. Оказывая серьезное давление на эти платформы и заставляя их сканировать переписку пользователей, мы должны помнить, что они являются мировыми сервисами. Их системы работают для миллиардов человек по всему миру, и они не будут подвергать их риску компрометации ради относительно небольшого британского рынка», — заявила член Палаты лордов Клэр Фокс.