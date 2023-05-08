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Guardian: британских министров уведомили о реальности угрозы ухода WhatsApp из страны

Британское правительство рискует войти в фазу открытого противостояния с мессенджером WhatsApp, в результате которого сервис может полностью уйти из страны. Об этом сообщает газета Guardian.

СМИ: британских министров уведомили о реальности угрозы ухода WhatsApp из страны
© globallookpress.com

Проблема кроется в новом законе, который обяжет все мессенджеры в Великобритании применить такую политику модерации, которую невозможно внедрить при наличии в сервисе сквозного шифрования, защищающего переписку пользователей. Глава WhatsApp Уилл Кэткарт ранее прямо заявил о том, что его мессенджер не будет подчиняться новым правилам и скорее покинет британский рынок.

Британские законодатели призвали правительство серьезно отнестись к этому заявлению.

«Эти сервисы, в том числе WhatsApp, просто уйдут из страны. Это не просто угроза в пику кому-либо. Оказывая серьезное давление на эти платформы и заставляя их сканировать переписку пользователей, мы должны помнить, что они являются мировыми сервисами. Их системы работают для миллиардов человек по всему миру, и они не будут подвергать их риску компрометации ради относительно небольшого британского рынка», — заявила член Палаты лордов Клэр Фокс.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в WhatsApp появилась функция блокировки звонков от незнакомцев.

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