$76.82-1.7984.91-2.09

В профиле WhatsApp появится список каналов, на которые подписан пользователь

В бета-версии мессенджера WhatsApp для iOS была обнаружена новая функция, позволяющая видеть в аккаунте пользователя список каналов, на которые он подписан. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В профиле WhatsApp появится список каналов, на которые подписан пользователь
© газета.ру

Как можно увидеть на скриншоте, список каналов будет демонстрироваться в секции «Статус», которая впоследствии будет переименована в «Обновления» — в ней будут находиться как текущий статус пользователя, так и его подписки. Статусы будут публиковаться в горизонтальный ряд, чтобы освободить больше места на экране для каналов.

Стоит отметить, что функция каналов также пока недоступна широкому пользователю — она находится в разработке. Предполагается, что каналы в WhatsApp будут устроены по принципу Telegram-каналов — пользователи смогут выбирать, на которого подписаться, и видеть в ленте только тот контент, который им интересен. Дата публичного релиза функции каналов, а также списка каналов в аккаунте пользователя пока не сообщается.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что британских министров уведомили о реальности угрозы ухода WhatsApp из страны.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий