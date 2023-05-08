В профиле WhatsApp появится список каналов, на которые подписан пользователь

В бета-версии мессенджера WhatsApp для iOS была обнаружена новая функция, позволяющая видеть в аккаунте пользователя список каналов, на которые он подписан. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

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Как можно увидеть на скриншоте, список каналов будет демонстрироваться в секции «Статус», которая впоследствии будет переименована в «Обновления» — в ней будут находиться как текущий статус пользователя, так и его подписки. Статусы будут публиковаться в горизонтальный ряд, чтобы освободить больше места на экране для каналов.

Стоит отметить, что функция каналов также пока недоступна широкому пользователю — она находится в разработке. Предполагается, что каналы в WhatsApp будут устроены по принципу Telegram-каналов — пользователи смогут выбирать, на которого подписаться, и видеть в ленте только тот контент, который им интересен. Дата публичного релиза функции каналов, а также списка каналов в аккаунте пользователя пока не сообщается.