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Смартфон Huawei P60 Pro побил рекорд в тестах камер и превзошел iPhone 14 Pro

Компания Huawei официально представила свой новый смартфон P60 Pro в Европе. Между тем, портал DxOMark уже опубликовал полный разбор системы камер новинки, поставив ее на первое место среди камерофонов.

Смартфон Huawei P60 Pro превзошел iPhone 14 Pro Max в тестах камер
© Huawei

Сообщается, что Huawei P60 Pro выдал рекордные показатели касаемо сверхширокоугольной камеры и телеобъектива. Кроме того, специалисты DxOMark похвалили устройство за отличную стабилизацию изображения, высокий уровень детализации, хорошее макро и отличные результаты съемки при низкой освещенности.

Huawei P60 Pro получил 156 баллов от DxOMark, что позволило ему обогнать Honor Magic5 Pro и Oppo Find X6, а также обеспечило первое место в рейтинге «королей мобильной фотографии». В этом топе iPhone 14 Pro Max занимает лишь восьмое место (146 баллов), а Samsung Galaxy S23 Ultra — четырнадцатое (140 баллов).

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что китайская компания Xiaomi выпустила обновление оболочки MIUI 14.0.27.0 для смартфона Xiaomi 13, которое улучшает работу камеры нового устройства.

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