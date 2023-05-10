Смартфон Huawei P60 Pro превзошел iPhone 14 Pro Max в тестах камер

Компания Huawei официально представила свой новый смартфон P60 Pro в Европе. Между тем, портал DxOMark уже опубликовал полный разбор системы камер новинки, поставив ее на первое место среди камерофонов.

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Сообщается, что Huawei P60 Pro выдал рекордные показатели касаемо сверхширокоугольной камеры и телеобъектива. Кроме того, специалисты DxOMark похвалили устройство за отличную стабилизацию изображения, высокий уровень детализации, хорошее макро и отличные результаты съемки при низкой освещенности.

Huawei P60 Pro получил 156 баллов от DxOMark, что позволило ему обогнать Honor Magic5 Pro и Oppo Find X6, а также обеспечило первое место в рейтинге «королей мобильной фотографии». В этом топе iPhone 14 Pro Max занимает лишь восьмое место (146 баллов), а Samsung Galaxy S23 Ultra — четырнадцатое (140 баллов).