Российские нейросети обучили ухаживать за теплицами

Коллектив из Пензы создал ИИ, способный оценивать рост побегов в теплице и устанавливать, комфортно ли тем, по содержанию в них азота.

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Исследователи из Пензенского государственного университета разработали комплекс их двух нейросетей, способный управлять теплицой. Он в реальном времени с помощью видеокамер следит за состоянием растений и в зависимости от него подбирает оптимальные параметры микроклимата.

Используемые в настоящее время механические датчики прикрепляют к растениям. Как следствие, побег не развивается нормально. При наблюдении за растением с помощью видеокамер таких проблем не возникает, отметил один из разработчиков, Сергей Маркелов, в комментарии «Известиям». Кроме того, это дешевле — камеры одноразовые и требуют специального обслуживания.

Одна камера может наблюдать от трех до 16 растений. Одна нейросеть разбивает получаемое изображение на множество областей, по которым искусственный интеллект определяет основные элементы: само растение, окружающую среду, границы объектов. После чего следует анализ: устанавливаются диаметр стебля и черешка, площадь листового покрова, прирост стебля и плода. Данные передаются второй нейросети, которая рассчитывает рост, объем, количество и примерный объем листьев растения.

Также ИИ может определять содержание в побеге хлорофилла, по которому можно выяснить, хватает ли растению азота. С помощью установленных в теплице светильников со светодиодами разных цветов нейросети могут подобрать оптимальное для культур освещение. Управлять умной теплицей можно со смартфона или компьютера. Её использование поможет снизить траты энергии на выращивание посадки в два-три раза, заявляют исследователи.