TikTok следил за журналисткой через аккаунт ее кошки

Журналистка газеты Financial Times Кристина Криддл стала объектом слежки со стороны китайской компании ByteDance, владельца социальной сети TikTok. За передвижениями девушки наблюдали с помощью аккаунта ее кошки Баффи, сообщает портал Gizmodo.

Криддл стала объектом пристального внимания со стороны ByteDance после публикаций статей о том, как TikTok собирает данные американских пользователей и о связи компании с правительством КНР. После этого четверо сотрудников китайской корпорации начали следить за журналисткой, использовав при этом аккаунт ее кошки в TikTok — они проверяли логи авторизации, чтобы фиксировать IP-адреса Криддл. Таким образом они намеревались установить причастность журналистки к утечкам данных из компании.

О том, что за ней ведется слежка, девушке сообщил один из сотрудников TikTok. Журналистка нашла эту новость «глубоко травмирующей» и заявила о том, что больше не будет публиковать контент в аккаунте своей кошки. В ByteDance заявили, что уволили сотрудников, которые участвовали в слежке, но не смогли объяснить, как они узнали о том, что аккаунт Баффи принадлежал Кристине Криддл.