Чехлы Galaxy Z Flip 5 раскрыли внешний вид новой раскладушки Samsung

Ожидаемый Samsung Galaxy Z Flip 5 продолжает вызывать интерес и дискуссии вокруг своего дизайна и функциональности.

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Не так давно были утечки фотографий, предположительно, официального прозрачного чехла для телефона, раскрывающие некоторые детали дизайна, такие как увеличенный внешний экран и боковой сканер отпечатков пальцев.

Теперь же появились свежие рендеры чехла Galaxy Z Flip 5 в ярких цветах, показывающие, как могут выглядеть разноцветные чехлы на телефоне.

Отметим, что инсайдеры продолжают делиться слухами о дизайне нового складного флагмана Samsung. Так, некоторые из них утверждают, что половина телефона будет чёрного цвета. Якобы внешний дисплей будет сливаться с этой панелью в выключенном состоянии.