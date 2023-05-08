Цукерберг не получил приглашение в Белый дом на встречу по развитию ИИ

Белый дом не посчитал Meta "лидером в ИИ" и не пригласил Марка Цукерберга на встречу, на которой обсуждалось дальнейшее развитие технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает Business Insider.

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На минувшей неделе администрация президента Байдена собрала вместе генеральных директоров IT-гигантов, чтобы обсудить регулирование ИИ. В списке приглашенных оказались лидеры OpenAI (владеет ChatGPT), Google, Microsoft и другие компании. Однако глава Meta Марк Цукерберг оказался вне числа гостей Белого дома. Эту информацию подтвердил один из чиновников.

"Встреча проводилась среди глав компаний, которые являются лидерами в сфере [ИИ]", — заявил представитель Белого дома.

Несмотря на то, что Meta инвестирует большое количество средств в развитие искусственного интеллекта, у компании пока нет потребительского продукта, который бы фигурировал в информационном поле. Между тем, Google и Microsoft имеют собственных чат-ботов, которые активно рекламируются в сети в течение последних нескольких месяцев.