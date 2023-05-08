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Русских хакеров уличили в торговле секретными документами США

В Telegram имеется множество групп, в которых массово торгуют секретными документами США. На это обратила внимание Financial Times.

Русских хакеров уличили в торговле секретными документами США
© Lenta.ru

По утверждению издания, в некоторых группах, якобы связанных с русскими хакерами, имеются объявления о продаже информации из американских финансовых, промышленных и военных организаций. При этом речь идет о десятках тысяч документов, раскрытие многих из которых могут повлиять на обороноспособность США.

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В частности, газете удалось раздобыть список людей, которым запрещено пользоваться самолетами при поездках внутри США и при международных перелетах. В другом чате журналисту предложили технологию и данные испытаний по производству бронестали.

7 апреля стало известно об утечке секретных документов Пентагона. В опубликованных в сети документах, среди прочего, содержалась информация о состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

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