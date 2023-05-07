WSJ: санкции США в области полупроводников подстегивают развитие ИИ в Китае

Ограничения Соединенных Штатов Америки на экспорт полупроводников в Китай подстегивают китайские компании к ускорению исследований в области разработки передового искусственного интеллекта (ИИ) без опоры на американские чипы. Об этом в воскресенье сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По их данным, китайские компании Huawei, Baidu и Alibaba изучают методы, способные позволить им достичь современной производительности искусственного интеллекта с помощью меньшего количества полупроводников или полупроводников меньшей мощности. Также они исследуют возможности комбинирования различных типов полупроводников для недопущения зависимости от одного определенного типа.

Компании из Китая остро ощутили дефицит чипов после прекращения американского экспорта, отмечает издание. Alibaba и Baidu ограничили внутреннее использование продвинутых иностранных полупроводников до самых сложных и ресурсоемких задач. Тем не менее, некоторые экспериментальные методы технологических гигантов показали себя перспективными и способными позволить КНР выдержать санкции США.