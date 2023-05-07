$76.82-1.7984.91-2.09

Ученые назвали 8 продлевающих жизнь факторов

Стали известны 8 факторов, продлевающих жизнь на 10 лет. Экспериментальным путем их вычислили специалисты Исследовательского центра ожирения в Тулейнском университете(США), сообщает «Иносми».

Ученые назвали 8 продлевающих жизнь факторов
© РИА Новости

В рамках исследования ученые оценивали здоровье сердечно-сосудистой системы 23 тысяч человек в 2005-2018 годы. Оценивались также данные национального индекса смерти до 2020 года.

Возраст участников варьировался от 20 до 79 лет, за ними наблюдали 7 - 8 лет. Всем присваивали баллы, разработанные Американской кардиологической ассоциацией Life's Essential 8.

Программа учитывает 8 факторов.

Наибольшее количество баллов набирали те, кто не курит, физически активен, правильно питается и спит. Вдобавок баллы начислялись людям, контролирующим свой вес, давление, уровень глюкозы и холестерина в крови.

Выяснилось, что люди с самыми высокими баллами прожили в среднем на 9-10 лет дольше, чем пациенты с самыми низкими баллами.

Например, некурящие живут на 7,4 года дольше курящих. Физически активные люди а 4,6 года дольше тех, кто не занимается физкультурой.

«Новые результаты свидетельствуют о том, человек может изменить свой образ жизни, чтобы жить дольше», - сказал директор Исследовательского центра ожирения Лу Ци.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий