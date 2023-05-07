Ученые назвали 8 продлевающих жизнь факторов

Стали известны 8 факторов, продлевающих жизнь на 10 лет. Экспериментальным путем их вычислили специалисты Исследовательского центра ожирения в Тулейнском университете(США), сообщает «Иносми».

В рамках исследования ученые оценивали здоровье сердечно-сосудистой системы 23 тысяч человек в 2005-2018 годы. Оценивались также данные национального индекса смерти до 2020 года.

Возраст участников варьировался от 20 до 79 лет, за ними наблюдали 7 - 8 лет. Всем присваивали баллы, разработанные Американской кардиологической ассоциацией Life's Essential 8.

Программа учитывает 8 факторов.

Наибольшее количество баллов набирали те, кто не курит, физически активен, правильно питается и спит. Вдобавок баллы начислялись людям, контролирующим свой вес, давление, уровень глюкозы и холестерина в крови.

Выяснилось, что люди с самыми высокими баллами прожили в среднем на 9-10 лет дольше, чем пациенты с самыми низкими баллами.

Например, некурящие живут на 7,4 года дольше курящих. Физически активные люди а 4,6 года дольше тех, кто не занимается физкультурой.