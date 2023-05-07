Инсайдер раскрыл характеристики смартфонов серии Honor 90

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики флагманских смартфонов серии Honor 90, которые получат камеру с разрешением 200 Мп. Об этом сообщает портал Gizmochina.

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По данным инсайдера, Honor 90 Pro получит быструю зарядку мощностью 90 Вт, в то время как базовый Honor 90 сможет заряжаться при мощности в 66 Вт.

Также заявляется, что Honor 90 Pro получит дисплей с разрешением 1,5K и основную камеру с датчиком Samsung ISOCELL HP3 с разрешением 200 Мп. Как заявляет Digital Chat Station, смартфон оснастят флагманским чипсетом Snapdragon 8+ — вероятнее всего имеется в виду 8 Gen 1. При этом другие источники указывают на более современный Snapdragon 8 Gen 2.