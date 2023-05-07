$76.82-1.7984.91-2.09

Инсайдер раскрыл характеристики смартфонов серии Honor 90 с камерой на 200 Мп

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики флагманских смартфонов серии Honor 90, которые получат камеру с разрешением 200 Мп. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Инсайдер раскрыл характеристики смартфонов серии Honor 90
© Honor

По данным инсайдера, Honor 90 Pro получит быструю зарядку мощностью 90 Вт, в то время как базовый Honor 90 сможет заряжаться при мощности в 66 Вт.

Также заявляется, что Honor 90 Pro получит дисплей с разрешением 1,5K и основную камеру с датчиком Samsung ISOCELL HP3 с разрешением 200 Мп. Как заявляет Digital Chat Station, смартфон оснастят флагманским чипсетом Snapdragon 8+ — вероятнее всего имеется в виду 8 Gen 1. При этом другие источники указывают на более современный Snapdragon 8 Gen 2.

Дата презентации серии Honor 90 пока не раскрывается. По некоторым данным, премьера новинок состоится в Китае в мае или начале июня 2023 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий