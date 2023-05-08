Биологи обнаружили, что жирафы умеют выполнять статистический анализ

Биологи из Университета Монаш в Австралии обнаружили, что жирафы с маленьким мозгом относительно тела обладают способностью статистических рассуждений. Работа была опубликована в журнале Scientific Reports.

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До сих пор приматы и птицы были единственными животными, которые демонстрировали подобную способность. Считается, что это было связано с размерами мозга, который большой по сравнению с размером тела.

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В прошлых исследованиях жирафы продемонстрировали способность к количественной дискриминации (способность отличать большее количество предметов от меньшего количества), а их социальные системы и широта рациона были связаны с возникновением сложного познания.

В текущей работе ученые использовали цукини и морковь для того, чтобы понять, могут ли эти животные производить статистический расчет. Жирафы любят морковь. Работая с четырьмя жирафами, исследователи поместили ломтики моркови и цуккини в прозрачные контейнеры в разных пропорциях.

Авторы хотели проверить, смогут ли жирафы предсказать более высокую вероятность получения моркови в трех тестах с разными количествами лакомства в контейнерах. Каждый тест состоял из 20 испытаний, в которых исследователь выбирал кусочек пищи из каждого контейнера, не показывая жирафу. Затем жираф касался руки, из которой хотел поесть, используя только информацию о количестве моркови и цукини в контейнерах.

Первый тест предполагал, что правильным ответом животного будет считаться выбор контейнера, в котором было больше моркови, но меньше цукини (количество было случайным). Во втором тесте количество моркови было одинаковым в обоих контейнерах, но в одном из них было меньше кусочков цуккини. А в третий раз ученые распредели лакомства наоборот. Жирафы всегда выбирали наиболее выгодных для них вариант – с большим количеством моркови.