$76.82-1.7984.91-2.09

Раскрыты дизайн и характеристики прозрачного смартфона Nothing Phone 2

Портал GSMArena раскрыл характеристики смартфона Nothing Phone (2) и опубликовал изображение с возможным дизайном устройства.

Раскрыты дизайн и характеристики прозрачного смартфона Nothing Phone 2
© Nothing

Компания Nothing еще в феврале в рамках выставки MWC 2023 заявила, что предстоящий смартфон Nothing Phone (2) получит флагманский чип Snapdragon, не называя конкретного поколения. По данным GSMArena, устройство оснастят чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1, то есть флагманским решением второй половины 2022 года. Также портал создал рендер с возможным дизайном новинки на основе опубликованного ранее брендом Nothing изображения, показывающего часть задней панели смартфона.

По слухам, Nothing Phone (2) получит 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией и двумя вспомогательными модулями. Новинка предложит от 8 до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 или 256 ГБ хранилища типа UFS 3.1. Ожидается, что смартфон оснастят аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядок.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, какой среднебюджетный смартфон купить в России в 2023 году.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий