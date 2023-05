Раскрыты дизайн и характеристики прозрачного смартфона Nothing Phone 2

Портал GSMArena раскрыл характеристики смартфона Nothing Phone (2) и опубликовал изображение с возможным дизайном устройства.

Компания Nothing еще в феврале в рамках выставки MWC 2023 заявила, что предстоящий смартфон Nothing Phone (2) получит флагманский чип Snapdragon, не называя конкретного поколения. По данным GSMArena, устройство оснастят чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1, то есть флагманским решением второй половины 2022 года. Также портал создал рендер с возможным дизайном новинки на основе опубликованного ранее брендом Nothing изображения, показывающего часть задней панели смартфона.