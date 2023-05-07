Раскрыты дизайн и характеристики прозрачного смартфона Nothing Phone 2

Портал GSMArena раскрыл характеристики смартфона Nothing Phone (2) и опубликовал изображение с возможным дизайном устройства.

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Компания Nothing еще в феврале в рамках выставки MWC 2023 заявила, что предстоящий смартфон Nothing Phone (2) получит флагманский чип Snapdragon, не называя конкретного поколения. По данным GSMArena, устройство оснастят чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1, то есть флагманским решением второй половины 2022 года. Также портал создал рендер с возможным дизайном новинки на основе опубликованного ранее брендом Nothing изображения, показывающего часть задней панели смартфона.

По слухам, Nothing Phone (2) получит 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией и двумя вспомогательными модулями. Новинка предложит от 8 до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 или 256 ГБ хранилища типа UFS 3.1. Ожидается, что смартфон оснастят аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядок.