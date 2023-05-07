Искусственный интеллект поможет отпугивать птиц от аэропортов

Новую установку для отпугивания птиц в районе аэропортов создали томские ученые. Как известно, такие акустически системы давно применяются во всем мире. Но у них есть серьезный недостаток: они "бьют" по всем биологическим объектам без разбора, что может многим из них нанести вред. Кроме того, такой "пугач" работает постоянно, и птицы постепенно привыкают к длительному звуковому воздействию и воспринимают его как некий фоновый шум. А значит эффект борьбы существенно снижается.