Искусственный интеллект поможет отпугивать птиц от аэропортов
Новую установку для отпугивания птиц в районе аэропортов создали томские ученые. Как известно, такие акустически системы давно применяются во всем мире. Но у них есть серьезный недостаток: они "бьют" по всем биологическим объектам без разбора, что может многим из них нанести вред. Кроме того, такой "пугач" работает постоянно, и птицы постепенно привыкают к длительному звуковому воздействию и воспринимают его как некий фоновый шум. А значит эффект борьбы существенно снижается.
Так как в столкновениях с воздушными судами участвуют лишь некоторые виды птиц, ученые сделали акцент именно на них. Скажем, в районе томского аэропорта наиболее опасны серая ворона, сорока и черный ворон. Для их распознавания была обучена система искусственного интеллекта. Она может в автоматическом режиме определять опасную птицу и целенаправленно включать систему отпугивания. Сейчас начались испытания уникальной установки. Большой интерес к ней уже проявили представители других аэропортов.