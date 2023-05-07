«Планы по импортозамещению, которые были у нас по Sukhoi Superjet и МС-21, которые поставил нам и “Ростех”, и Минпромторг, были сдвинуты влево на два года. То, что мы планировали завершить в 2025-2026 годах, фактически должно быть завершено в 2023-2024 годах. Это, конечно, серьезный вызов. Успеваем, действуем по графику», - сказал Слюсарь.