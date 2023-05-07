Какие чехлы для смартфона испортят ваш гаджет

Чаще всего при выборе чехла для телефона люди опираются на его доступность и на цену. Но на самом деле нужно учитывать и другие факторы, иначе можно испортить смартфон.

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Пользователь портала iXBT.com перечислил виды чехлов для смартфона, которые могут повредить устройство.

Однослойные чехлы. Имеется в виду чехол, у которого нет внутренней подкладки. Подобная подкладка обычно делается из микрофибры или другой безворсовой ткани. Эта ткань предотвращает образование потёртостей, а также царапин на смартфоне. В любой чехол всё равно попадают соринки, и среди них есть частицы кварца, которые оставляют микроцарапины.

Чехол с металлическими вставками. Не все производители учитывают при изготовлении такого чехла расположение антенн. Поэтому при ношении подобного чехла могут возникать проблемы со связью: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, сотовой связью и пр.

Толстые чехлы. Самыми толстыми считаются такие материалы, как резина и силикон. Они могут помешать, если часто играете в игры, ухудшат положение при жаркой погоде. В этом случае лучше снимать такие чехлы на время.