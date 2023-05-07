Выявлен ответственный за старение нейронов белок

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Выявлен особый транспортный белок, который ответственный за регуляцию клеток мозга — нейронов. Открытие экспертов из Медицинской школы Дьюк-Нуса и Национального университета Сингапура предоставит возможность создать новые способы замедления старения мозга, информирует Journal of Clinical Investigation.

Вокруг нервов находится изолирующая мембрана — миелиновая оболочка. Она нужна для быстрой и эффективной передачи электрических импульсов по всей нервной системе. Повреждение оболочки может спровоцировать нарушение работоспособности нейронов, что станет причиной неврологических расстройств. Со временем миелиновые оболочки деградируют, вследствие чего у пожилых людей можно заметить спад когнитивных навыков. Для борьбы со старением мозга необходима разработка новых способов терапии, которые будут направлены на восстановление миелиновой оболочки.

Для этого специалисты акцентировали своё внимание на белке Mfsd2a, переносящем лизофосфатидилхолин (липид, который содержит омега-3 жирные кислоты) в мозг в процессе миелинизации. Генетические мутации в гене Mfsd2a связаны с выраженным сокращением возникновения миелиновой оболочки, а также вызывает микроцефалию.

Опыты учёных продемонстрировали, что удаление Mfsd2a из клеток-предшественников, созревающих в синтезирующие миелиновые оболочки клетки (олигодендроциты), привело к недостаточной миелинизации. Секвенирование одноклеточной РНК определило, что отсутствие Mfsd2a провоцирует снижение молекул жирных кислот, в том числе омега-3 жирных кислот, в клетках-предшественниках. В результате это нарушает превращение клеток в олигодендроциты, которые вырабатывают миелин.