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Названы восемь влияющих на долголетие и здоровье сердца факторов

Американская кардиологическая ассоциация Life's Essential 8 назвала восемь факторов, влияющих на долголетие и здоровье сердца. Об этом пишет издание Al Hadath.

Названы восемь влияющих на долголетие и здоровье сердца факторов
© Unsplash.com

Отмечается, что новые исследования показали, что люди, которые строго придерживаются мер профилактики, живет почти на десять лет дольше и в меньшей степени страдали хроническими заболеваниями.

Среди факторов здоровья кардиологи назвали отказ от курения, физическую активность, здоровое питание, качественный сон в достаточном количестве, контроль веса, артериального давления, уровня глюкозы и холестерина в крови.

Профессор и директор Программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в отделении кардиологии Калифорнийского университета в Ирвайне Натан Вонг подчеркнул, что необходимо всесторонне оценивать состояние сердечно-сосудистой системы на основе этих восьми факторов, что показало проведенное исследование.

Ранее ученые из Пекинского университета обнаружили, что диета с низким содержанием жиров снижает риск преждевременной смерти на 18 процентов.

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