Минздрав: в России снизилось число абортов

«Число прерываний беременности снижается. За период с 2021 по 2022 годы число абортов в Российской Федерации снизилось на 3,9 процента за год (с 411 414 в 2021 году до 395 201 в 2022 году); число медицинских абортов по желанию женщины снизилось на 5,3 процента», — приводит данные Минздрава РИА Новости.