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Минздрав: в России снизилось число абортов

В России число абортов в 2022 году снизилось на четыре процента по сравнению с 2021 годом и составило менее 400 тысяч случаев. Такие данные приводит министерство здравоохранения.

Минздрав: в России снизилось число абортов
© РИА Новости

«Число прерываний беременности снижается. За период с 2021 по 2022 годы число абортов в Российской Федерации снизилось на 3,9 процента за год (с 411 414 в 2021 году до 395 201 в 2022 году); число медицинских абортов по желанию женщины снизилось на 5,3 процента», — приводит данные Минздрава РИА Новости.

При этом более чем на пять процентов выросло количество услуг по правовой, медико-социальной и психологической помощи беременным женщинам. С женщинами, желающими сделать аборт, ведется работа по выявлению причин прерывания беременности и мотивации сохранить ребенка.

Ранее URA.RU рассказало, что сенатор Маргарита Павлова выступила за запрет абортов в России. Против платных абортов высказывался и патриарх Кирилл.

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