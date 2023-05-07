Археологи обнаружили редкие древние артефакты в тигрином заповеднике Индии

Ученые обнаружили множество искусственных водоемов и других артефактов возрастом до двух тысяч лет в национальном парке Бандхавгарх в Мадхья-Прадеше.

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Об этом сообщает Археологическая служба Индии. В 2022 году археологи обнаружили в парке, который сейчас известен как тигриный заповедник, около 26 буддийских пещер, датируемых II–V веками до нашей эры. На территории парка в прошлом увидели первого в Индии белого тигра.

В новом исследовании хребта Тала ученые обнаружили 11 вырубленных в скале пещер, которые торговцы использовали в качестве убежищ. В одной из этих пещер была найдена картина Золотого века. На этой картине, по мнению археологов, изображено животное. Найденным археологами рукотворным водоемам предположительно 1800-2000 лет.