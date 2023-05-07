У крупнейших спутников Урана нашли признаки подледных океанов

Четыре крупнейших спутника Урана, вероятно, содержат слой океана между ядром и ледяной коркой. Океаны на Ариэле и Умбриэле могут обладать толщиной менее 30, а на Титании и Обероне - менее 50 километров. При этом быть гиперсолеными и содержать аммиак. К такому выводу пришли астрономы, повторно проанализировав данные космического корабля "Вояджер". Статья опубликована в журнале Journal of Geophysical Research: Planets.

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Ученые изучили результаты облетов Урана "Вояджером-2" НАСА в 1980-х годах, а также наблюдений с наземных телескопов. Для построения компьютерных моделей использовались дополнительные данные NASA Galileo, Cassini, Dawn и New Horizons. В том числе результаты исследования других ледяных лун и малых планет Солнечной системы, таких как Энцелад, Плутон и его спутник Харон, Церера.

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Исследователи пришли к выводу, что четыре наиболее крупных спутника Урана могли сохранить под своей поверхностью жидкость до настоящего времени: за счет тепла от распада радиоизотопов в сочетании со сниженной теплопроводностью внешней оболочки. Мантии Титании и Оберона способны выделять горячие флюиды, что, возможно, делает океаны достаточно теплыми для потенциальной обитаемости. Также океаны могут существовать на спутнике Ариэль и Умбриэль.

Ключевой вывод исследования предполагает, что хлориды, а также аммиак, который действует как антифриз, вероятно, в изобилии содержатся в океанах крупнейших лун Урана. Кроме того, моделирование предполагает, что соли, которые, вероятно, присутствуют в воде, будут еще одним источником антифриза, поддерживая существование внутренних океанов.

Надо заметить, что исследование Урана затруднено из-за его отдаленности. Эта планета Солнечной системы, третья по диаметру и четвертая по массе, была открыта в 1781 году английским астрономом Уильямом Гершелем и названа в честь греческого бога неба Урана.