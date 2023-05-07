$76.82-1.7984.91-2.09

У крупнейших спутников Урана нашли признаки подледных океанов

Четыре крупнейших спутника Урана, вероятно, содержат слой океана между ядром и ледяной коркой. Океаны на Ариэле и Умбриэле могут обладать толщиной менее 30, а на Титании и Обероне - менее 50 километров. При этом быть гиперсолеными и содержать аммиак. К такому выводу пришли астрономы, повторно проанализировав данные космического корабля "Вояджер". Статья опубликована в журнале Journal of Geophysical Research: Planets.

У крупнейших спутников Урана нашли признаки подледных океанов
© Российская Газета

Ученые изучили результаты облетов Урана "Вояджером-2" НАСА в 1980-х годах, а также наблюдений с наземных телескопов. Для построения компьютерных моделей использовались дополнительные данные NASA Galileo, Cassini, Dawn и New Horizons. В том числе результаты исследования других ледяных лун и малых планет Солнечной системы, таких как Энцелад, Плутон и его спутник Харон, Церера.

Видео дня

Исследователи пришли к выводу, что четыре наиболее крупных спутника Урана могли сохранить под своей поверхностью жидкость до настоящего времени: за счет тепла от распада радиоизотопов в сочетании со сниженной теплопроводностью внешней оболочки. Мантии Титании и Оберона способны выделять горячие флюиды, что, возможно, делает океаны достаточно теплыми для потенциальной обитаемости. Также океаны могут существовать на спутнике Ариэль и Умбриэль.

Ключевой вывод исследования предполагает, что хлориды, а также аммиак, который действует как антифриз, вероятно, в изобилии содержатся в океанах крупнейших лун Урана. Кроме того, моделирование предполагает, что соли, которые, вероятно, присутствуют в воде, будут еще одним источником антифриза, поддерживая существование внутренних океанов.

Надо заметить, что исследование Урана затруднено из-за его отдаленности. Эта планета Солнечной системы, третья по диаметру и четвертая по массе, была открыта в 1781 году английским астрономом Уильямом Гершелем и названа в честь греческого бога неба Урана.

В 1986 году космический аппарат НАСА "Вояджер-2" по пролетной траектории пересек орбиту Урана и прошел в 81 500 км от поверхности планеты. Американский космический зонд пока единственный космический аппарат, которому удалось максимально близко приблизиться к Урану.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий