Глава МАГАТЭ: Ситуация вокруг ЗАЭС становится "потенциально опасной"

"Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне обеспокоен вполне реальными рисками в области ядерной и физической безопасности, с которыми сталкивается станция", - говорится в заявлении главы агентства.