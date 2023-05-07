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Глава МАГАТЭ считает, что ситуация вокруг ЗАЭС становится "потенциально опасной"

Общая ситуация в районе Запорожской АЭС становится менее предсказуемой и "потенциально опасной". Такое мнение выразил в субботу генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Глава МАГАТЭ: Ситуация вокруг ЗАЭС становится "потенциально опасной"
© ТАСС

"Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне обеспокоен вполне реальными рисками в области ядерной и физической безопасности, с которыми сталкивается станция", - говорится в заявлении главы агентства.

По его словам, эксперты МАГАТЭ на станции по-прежнему слышат звуки обстрелов, в том числе они были слышны вечером в пятницу.

"Этот крупный ядерный объект необходимо защитить. Я буду продолжать настаивать на приверженности всех сторон достижению этой жизненно важной цели", - добавил он.

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