Глава МАГАТЭ: Ситуация вокруг ЗАЭС становится "потенциально опасной"

Глава МАГАТЭ считает, что ситуация вокруг ЗАЭС становится "потенциально опасной"
Общая ситуация в районе Запорожской АЭС становится менее предсказуемой и "потенциально опасной". Такое мнение выразил в субботу генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне обеспокоен вполне реальными рисками в области ядерной и физической безопасности, с которыми сталкивается станция", - говорится в заявлении главы агентства.
По его словам, эксперты МАГАТЭ на станции по-прежнему слышат звуки обстрелов, в том числе они были слышны вечером в пятницу.
"Этот крупный ядерный объект необходимо защитить. Я буду продолжать настаивать на приверженности всех сторон достижению этой жизненно важной цели", - добавил он.