Нутрициолог предупредила о вреде фруктов для фигуры

«Особенно, если речь о продуктах с высоким гликемическим индексом: бананах, винограде, сладких яблоках», — сказала она. Специалист пояснила, что в этих фруктах содержится большое количество природных сахаров, которые повышают уровень инсулина в крови и способствуют набору веса.