Нутрициолог предупредила о вреде фруктов для фигуры

Нутрициолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Панова посоветовала отказаться от фруктов на ужин тем, кто собирается сбросить лишний вес. Ее слова проводит «Газета.Ru».
«Особенно, если речь о продуктах с высоким гликемическим индексом: бананах, винограде, сладких яблоках», — сказала она. Специалист пояснила, что в этих фруктах содержится большое количество природных сахаров, которые повышают уровень инсулина в крови и способствуют набору веса.
Панова порекомендовала полностью отказаться от сладких фруктов после 18:00, а употребление несладких – ограничить.
Ранее диетолог Ванесса Риссетто сообщила, что исключение из рациона жиров и углеводов является признаком неадекватной диеты, которая вредит организму. По мнению специалистки, первое, что должен сделать человек, выбирая диету, — это спросить себя насколько она безопасна.