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Российские ученые выявили опасное свойство пластика

Российские ученые показали, что при разложении в воде в пластике накапливаются тяжелые металлы – свинец, молибден и хром, большое содержание которых в организме может приводить к развитию злокачественных заболеваний и мутациям.

Российские ученые выявили опасное свойство пластика
© Ferra.ru

Исследователи из лаборатории геохимии углерода Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН выяснили, что распадающийся под действием морской воды пластик способен накапливать тяжелые металлы.

Ученые изучили различные типы пластика – биоразлагаемый, «небиологический» и естественно состаренный. Наибольшие изменения изотопного состава происходили в биоразлагаемых пластмассах, из которых делают одноразовую посуду, мешки для мусора, упаковку для продуктов. При взаимодействии с морской водой частицы пластика накапливали металлы. Большее сродство к металлам проявили пластиковые полимеры растительного происхождения, в частности, полимеры кукурузного и картофельного крахмала, сои, целлюлозы.

Больше всего накапливались свинец, молибден и хром – тяжелые металлы, накопление которых в организме приводит к развитию злокачественных заболеваний, к появлению мутаций и рождению детей с нарушением развития.

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